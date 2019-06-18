Выставка декораций к фильму "Сталкер" открылась на фестивале им. Тарковского в Иванове

ИВАНОВО, 18 июня. /ТАСС/. Организаторы международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" в Иванове подготовили персональную выставку художника фильма "Сталкер" Рашита Сафиуллина. Она приурочена к 40-летию выхода на экраны культовой картины режиссера, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"На выставке Рашита Сафиуллина "Из зоны событий", которая приурочена к 40-летию фильма Тарковского "Сталкер", представлены оригинальные эскизы декораций к картине, фотографии со съемочной площадки, архивные материалы, уникальные документальные кинокадры, а также инсталляция "Портал", которую автор создал специально для этой выставки", - сказал собеседник агентства.

Сафиуллин работал над фильмом долгие годы, создавая уникальные декорации для натурных съемок. "Уже вечером в кинотеатре "Лодзь" состоится встреча зрителей с участниками съемочной группы "Сталкера" и показ отреставрированной версии одного из хрестоматийных фильмов XX века", - уточнили в пресс-службе.

Сегодняшний день на кинофестивале полностью посвящен режиссеру. Открыла его VI международная научная конференция "Воображаемый Тарковский", в которой с докладами о его творчестве выступили восемь спикеров из Чикаго, Берлина, Мюнхена, Юрьевца, Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 14 по 21 июня. В программе - более 40 кинопоказов, а также международная конференция, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. Также фестивальные фильмы проедут по городам Ивановской области по программе "Кино на колесах". Фестиваль учрежден правительством области при поддержке Минкультуры РФ в 2007 году.