Актеры из шести стран примут участие в летней театральной школе в Грузии

ТАСС, 18 июня. Международная летняя театральная школа в четвертый раз пройдет в грузинском курортном поселке Шекветили с 20 по 30 июня. Актеры и студенты театральных вузов из шести стран приедут для участия в лекциях и мастер-классах ведущих специалистов театральной сферы. Об этом сообщил ТАСС руководитель школы, президент Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб" Николай Свентицкий.

"Школа пройдет с 20 по 30 июня в одном из красивейших мест на Черноморском побережье Грузии, которое называется Шеквитили. После развала Советского союза проблема русской сценической речи стоит остро не только в бывших республиках, ныне независимых государствах, но и в самой России. Одно из первых, основных предназначений русского профессионального театра - нести грамотное русское слово, поэтому основные занятия нашей школы будут посвящены русской сценической речи и сопутствующим предметам, связанным со сценическим движением, актерской органикой", - отметил он.

По его словам, артисты из России, Армении, Молдовы, Украины, Азербайджана и Грузии смогут поучаствовать в мастер-классах профессоров Щукинского театрального училища, Российского института театрального искусства (ГИТИС) и других специалистов.

"Студентам будет прочитан цикл о театральном пространстве, о взаимодействии на сцене, о Шекспире, об украинском театре, об изобразительном искусстве. Их прочтут знаменитые театральные деятели: народный артист России и Грузии Темур Чхеидзе, ректор ГИТИС Григорий Заславский, украинский театровед Борис Курицын, народный артист Молдавии Константин Харет и многие другие", - поделился Свентицкий.

Как рассказал руководитель школы, цель программы в том, чтобы художественные руководители театров, внимательно наблюдая за процессом, потом внедряли увиденные методики в творческую деятельность своих коллективов.

Свентицкий добавил, что, как и в прошлом году, к программе школы присоединятся русисты из Гарвардского университета в США. "Они изучают факультативно русский язык, им интересно живое общение и сценический русский язык, потому что это очень близко к ораторскому искусству", - пояснил он.