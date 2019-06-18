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Выставка фотографий археологических находок открылась в московском парке "Митино"

Экспозиция продлится с 18 июня по 15 июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выставка фотографий археологических находок, сделанных в Москве и других российских городах, среди которых статуэтка бизона времен палеолита и серебряные монеты Смутного времени истории России, проходит в выставочном зале столичного парка "Митино". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"При поддержке столичного департамента культурного наследия в парке "Митино" открылась выставка фотографий, посвященная 100-летию академической археологии в России. Ежедневно с 18 июня по 15 июля с 10:00 по 18:00 посетители смогут ознакомиться с авторскими снимками, на которых запечатлены артефакты, найденные археологами в Москве и других городах России. Среди них есть такие уникальные, как фигурка бизона из бивня мамонта времен палеолита, новгородская берестяная грамота XIV века, клад серебряных монет Смутного времени, сохранившийся до наших дней, и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие артефакты были запечатлены в формате макросъемки, благодаря чему посетители выставки смогут разглядеть их в мельчайших подробностях. Ряд находок будут продемонстрированы публике впервые. Вход на выставку бесплатный. Мероприятие проводится при участии Института археологии РАН.

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