Короткометражки молодых режиссеров покажут на кинофестивале "Западные ворота" в Пскове

ПСКОВ, 18 июня. /ТАСС/. Молодые режиссеры представят свои короткометражки на первом международном кинофестивале "Западные ворота" в Пскове с 27 по 30 июня во время празднования международных Ганзейских дней Нового времени, сообщила во вторник пресс-служба киностудии "Ленфильм".

"[Одна из] программ кинофестиваля "Западные ворота" - "Короткий метр". Это короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссерами. Им всегда нужна поддержка, а самая лучшая - посмотреть их творения. Ведь главная задача кинорежиссера - снимать для зрителя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на фестивале планируется провести показы 10 короткометражек. Среди них такие картины, как "Дом охотника", "Худрук", "Охотник за каблуками", "Папина дочка", "Самый лучший сотрудник" и "Огонь".

Конкурсная программа для "полного метра"

Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдет конкурс полнометражных фильмов. Участие в нем примут картины режиссеров из шести стран, которые являются лидерами национальных прокатов.

Так, среди них - кинокартина "Дорис" из Нидерландов, фильм "Зона 261" из Швеции, лента "Удачи тебе, ворчун" из Финляндии, фильм "Товарищ ребенок" из Эстонии. Кроме того, за главный приз фестиваля будет бороться лента "Кольцо Намея", созданная командой из Латвии и Великобритании. Россию в конкурсной программе представит мелодраматический музыкальный фильм "Лед" режиссера Олега Трофима, который удостоен двух "Золотых орлов" Российской киноакадемии.

Основная цель кинофестиваля - познакомить россиян с кинематографом Европы и познакомить европейцев с Псковом, отмечают организаторы. Фильмом открытия станет документальная картина "Ганза. Путь навстречу" режиссера Виктора Носкина.

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связанны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.