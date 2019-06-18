Выставка работ Мюда Мечева открылась в Российской академии художеств в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Открытие выставки произведений Мюда Мечева "Картины из-под дивана", приуроченной к 90-летию со дня рождения художника, прошло в Выставочных залах Российской академии художеств во вторник вечером.

"Мы собрались здесь, чтобы вспомнить Мюда и посмотреть его работы. Я вижу лица, которые Мюд так любил, это так приятно. Я верю и знаю, что он, конечно, присутствует среди нас, и я думаю, что он тоже счастлив", - сказала на открытии вдова художника, куратор выставки Ольга Хлопина.

Она поблагодарила Российскую академию художеств за то, что эта выставка состоялась. "Тут камерные работы, которые действительно хранились под диваном. Некоторые были в папках, некоторые в кладовке. Но все они впервые висят на стенах. Я думаю, это тоже интересно посмотреть - на то, что художник не показывает, а прячет. То, что не показывалось", - добавила Хлопина.

На выставке представлены 44 станковые работы художника разных лет, никогда не экспонировавшиеся прежде. В РАХ отмечают, что в экспозиции нашли свое место все любимые темы Мечева - северные пейзажи, тема городской архитектуры, натюрморты.

Посетители могут увидеть такие работы, как "Ночь в порту", "Вяйнемёйнен", "В мастерской на Бараньем берегу", "Застывшая Фонтанка", "Радостный натюрморт", "Заполярный посёлок" и многие другие.

О художнике

Мюд Мечев родился 31 августа 1929 года в Москве. Учился в Московском высшем художественно-промышленном училище (Строгановском). Среди основных работ - иллюстрации к народному карело-финскому эпосу "Калевала", "Повести временных лет" (гравюра), "Новому Завету". Автор серий станковых работ: "Север", "Москва", "Санкт-Петербург", "Венеция", "Париж", "Рим" и многих других.

Произведения Мечева находятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, "Росизо", Музее изобразительных искусств республики Карелия, Государственном Кремлевском дворце, Российском фонде культуры, в собрании Института русского реалистического искусства, в многочисленных музеях России и стран ближнего зарубежья, а также в собрании Библиотеки национального конгресса США, Собрании Ватикана, в российских и зарубежных частных коллекциях.

Автор более 100 персональных выставок в России, Финляндии, Чехии, Великобритании, Германии, Польше, Болгарии, Новой Зеландии. Среди наград художника - Государственная премия Карельской ССР, Государственная премия РСФСР им. И. Е. Репина, Большая серебряная медаль Элиаса Леннрота от правительства Финляндии за изучение и иллюстрирование "Калевалы", Золотая медаль РАХ за иллюстрирование Евангелия.

Художник скончался 27 сентября 2018 года на 90-м году жизни. Его прах захоронен на острове Кижи.