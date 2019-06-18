Театр кукол Карелии впервые за 16 лет поставил спектакль по эпосу "Калевала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Театр кукол Карелии впервые с 2003 года сделал постановку по мотивам карело-финского эпоса "Калевала" - спектакль "KALEVALA.RUны". Об этом во вторник во время пресс-конференции сообщила директор театра Любовь Васильева.

"У театра не было имиджевого, брендового спектакля по "Калевале" <...> Мы все время думали об этом <...> Мы договорились с режиссером о постановке в 2014 году, сегодня 2019-й, теперь наши планы совпали. Я нашла режиссера на воплощение "Калевалы", - рассказала директор театра.

Постановщиком "KALEVALA.RUны" стал главный режиссер Гродненского областного театр кукол Олег Жюгжда, который пообещал зрителям показать непредвзятый взгляд на события национального эпоса. По словам Жюгжды, сделать это ему удалось благодаря тому, что над ним не довлели авторитет и важность произведения в контексте культуры Карелии.

"Мой подход к "Калевале" можно считать оригинальным хотя бы исходя из того, что я не местный уроженец, я никоим образом не соприкасался с культурой этого края, поэтому надо мной не довлеют какие-то там авторитеты, я не впадаю в транс перед ней: "Ах, это святое, не трогайте руками!". Я думаю, что если это есть, то именно для того, чтобы это трогали руками, чтобы это читали, чтобы это смотрели", - отметил постановщик.

Спектакль предназначен для взрослой аудитории - возрастное ограничение составит 16+. По словам Жюгжды, постановка представляет собой трагикомедию, в которой зритель увидит и роды Илматар - матери одного из центральных персонажей эпоса Вяйнемейнена, и матримониальные отношения между мужчинами Калевалы и женщинами Похъелы. Специально для школьников Жюгжда создаст более мягкую лайт-версию "KALEVALA.RUны" с ограничением 12+. Театр планирует показывать этот вариант постановки по заказу школьных групп.

"KALEVALA.RUны"

По сюжету спектакля, в мир Калевалы через дверь попадают несколько наших современников - актеров, которые начинают работать с куклами, выполненными из дерева. Сочетание камня, настоящей воды в виде бассейна на сцене и дерева стали важным решением для сценографии спектакля по мотивам эпоса, в котором в том числе заложена идея сотворения мира глазами карело-финских народов. Жюгжда подчеркнул, что в своей работе над спекталем не ставил перед собой задачу осовременить эпос, сделав из него высказывание на актуальные для сегодняшнего дня темы.

"Это попытка соединения стихий. Когда они соединяются, на сцене происходит что-то похожее на настоящую жизнь. Воздух, вода, камень, металл, дерево, огонь... Мы пытались брать вечные темы, чтобы это не было сиюминутным отзвуком, рефлексией на то, что где-то там за стенами театра происходит. Спектакль без текста, в нем будут отдельные слова: "мама", "девушка", "пиво", "нет", "да", "хорошо". Завершается спектакль словом "любовь", - рассказал Жюгжда.

"Калевала" - карело-финский поэтический эпос. Состоит из 50 рун. В его основу легли эпические сказания карелов и финнов, возникшие в глубокой древности. Автор "Калевалы" - финский языковед и фольклорист Элиас Леннрот, который в XIX веке собрал в Восточной Финляндии и Карелии фрагменты героических рун и мифов.