Павел Лунгин получил приз фестиваля "Зеркало" за вклад в киноискусство

ИВАНОВО, 18 июня. /ТАСС/. Режиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин получил приз международного кинофестиваля "Зеркало" за вклад в киноискусство. Награждение прошло во вторник на юбилейном вечере, посвященном 40-летию культового фильма Андрея Тарковского "Сталкер" в Иванове.

Награду в форме шара Лунгину вручили программный директор фестиваля Андрей Плахов и актриса Алиса Хазанова.

По словам Плахова, Лунгин, будучи президентом кинофестиваля "Зеркало" на протяжении 10 лет, внес большой вклад в его развитие. Фестиваль превратился в один из самых авторитетных смотров авторского, режиссерского кино в России и приобрел заметный авторитет и уважение среди кинематографистов всего мира. Плахов сказал, что Лунгин, которого он помнит "еще как режиссера-дебютанта фильма "Такси-блюз", стал одним из тех, кто вошел в плеяду российских кинематографистов".

Сам Лунгин признался, что очень любит не только сам фестиваль, но также города, в которых он проходит, - Плес, Юрьевец, Иваново. "У меня с фестивалем связано много трогательных воспоминаний, десять лет прошло, я буду с удовольствием смотреть, как фестиваль развивается. У него сейчас прекрасная команда", - сказал режиссер.

Памятный вечер продолжился выступлением членов съемочной группы "Сталкер", которые поделились воспоминаниями о том, как снимался фильм. Среди них художник фильма Рашит Сафиуллин, создавший знаменитую "зону", ассистент режиссера Евгений Цымбал, актриса Зоя Кайдановская - дочь актера Александра Кайдановского, сыгравшего в "Сталкере" главную роль и другие.

О режиссере и фестивале

Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года - художественный руководитель и продюсер собственной студии, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год), "Братство" (2019). С 2010 по 2018 год Лунгин был президентом Международного кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало".

Кинофестиваль "Зеркало" проходит в Ивановской области с 14 по 21 июня. В программе - более 40 кинопоказов, а также международная конференция, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. Также фестивальные фильмы проедут по городам Ивановской области по программе "Кино на колесах". Фестиваль учрежден правительством области при поддержке Минкультуры РФ в 2007 году.