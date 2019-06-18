Выставки шедевров из коллекций Щукина и фонда Louis Vuitton в ГМИИ открываются для публики

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Выставки "Щукин. Биография коллекции" и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" открываются для публики в среду в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ). Гости музея увидят работы Клода Моне, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола и других мастеров, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Выставка шедевров из коллекции московского купца Сергея Щукина (1854-1936) несколько лет назад (2016-2017) с успехом прошла в Париже. Тогда ее посетили 1,25 млн человек. Как отметила на торжественной церемонии открытия в Пушкинском музее 17 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, московская выставка также "обречена на успех".

Проект "Щукин. Биография коллекции" представляет историю формирования коллекции Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогают воссоздать собрания его братьев - Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Всего на выставке представлено более 450 произведений: живопись, графика, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, архивные материалы.

"Задача выставки - показать одно из крупнейших мировых собраний максимально полно. Разделенная в 1948 году между московским и петербургским музеями коллекция воссоединится на выставке в ГМИИ им. Пушкина, что станет ярчайшим событием для российской культуры", - отметили в пресс-службе.

Одним из ключевых экспонатов стал "Танец" Анри Матисса - кульминационная точка в развитии собрания Щукина. "Эту картину, осмеянную, непринятую публикой, коллекционер сначала отказался забирать. Но веря в правоту Матисса, Щукин в очередной раз преодолел себя и пошел против вкусов публики. Он вернулся к своему первоначальному замыслу и разместил панно в своем особняке на самом видном месте - на лестнице. Щукин сделал "Танец" Матисса символом своей коллекции, предвидя значимость одного из ярчайших произведений ХХ столетия", - отметили в музее.

Экспозиция, которая будет открыта до 15 сентября, занимает практически все пространство музея. Работы, которые увидят посетители, происходят из коллекций Пушкинского музея, Эрмитажа, Исторического музея, Музея Востока и других. К выставке изданы альбом-каталог и биография "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров", автором которых выступила Наталия Семенова. Также подготовлены образовательная и инклюзивная программы, разработан маршрут "По Щукинской Москве" для мобильного приложения "Узнай Москву".

Из коллекции Fondation Louis Vuitton

Выставка "Щукин. Биография коллекции" проходит одновременно с проектом "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное", который будет открыт в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков до 29 сентября. Зрители увидят знаковые работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Маурицио Каттелана, Андреаса Гурски и других известных художников.

"Выставка коллекции Fondation Louis Vuitton - уникальная возможность для публики увидеть одновременно великолепные образцы современного искусства. Каждый из художников представлен в экспозиции своими хрестоматийными работами. Это визитная карточка всего лучшего, что есть в этой огромной и фантастической по качеству коллекции", - привели в пресс-службе слова директора Пушкинского музея Марины Лошак.

Как отмечают в музее, все произведения выставляются в России впервые. Экспозиция включает 65 произведений, среди которых живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции. Выставка занимает все пространство Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и станет одним из крупнейших показов собрания за пределами Парижа с момента открытия фонда Louis Vuitton в 2014 году. К выставке издан каталог, подготовлены образовательная и инклюзивная программы.