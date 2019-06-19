Жора Крыжовников снимет трагикомедию про Грушинский кинофестиваль

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Создатель фильма "Горько!" Жора Крыжовников снимет фильм про семью, которая едет на Грушинский фестиваль авторской песни. Об этом он рассказал в среду в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

Рабочее название картины - "Дорога на Джомолунгму", продюсер ленты - Илья Стюарт. "Это должна быть такая яркая солнечная история про семью, которая едет на Грушинский фестиваль, - пояснил Крыжовников. - Отец семейства мечтает спеть там песню собственного сочинения".

Режиссер добавил, что хотел бы снять роудмуви. "Едут все, трое детей, муж, жена, - пояснил Крыжовников. - Отец хочет сделать их лучше, научить их мудрости. В фильме будет череда комедийных ситуаций, но и драматическая нотка - главный герой смертельно болен, это его попытка исполнить свою лебединую песню".

Предполагается, что главные роли исполнят Сергей Бурунов, Анна Михалкова, Семен Трескунов и певица Монеточка. Общий бюджет - 160 млн рублей, у Минкультуры создатели просят 70 млн рублей. Прокат планируется на май 2021 года.