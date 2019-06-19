Козловский не боится сравнений его фильма о катастрофе в Чернобыле с сериалом HBO

КУРЧАТОВ /Курская область/, 19 июня. /ТАСС/. Актер и режиссер Данила Козловский не боится сравнений его фильма о катастрофе в Чернобыле с американским сериалом, показанным каналом HBO в мае, сообщил журналистам в среду Козловский.

Мини-сериал "Чернобыль", показанный телеканалом HBO, стал самым популярным в истории по версии IMDb - одного из крупнейших мировых порталов, посвященных кинематографу. В рейтинге "250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей" сериал занял первое место, опередив "Игру престолов" на несколько позиций.

"Да, я смотрел сериал производства HBO "Чернобыль" <…> Это большая работа, к которой я отношусь с большим уважением. <…> Конечно, их будут сравнивать, так мы все устроены. Как говорит Гамлет: "Все познается в сравнении". Но в этом случае я не боюсь, потому что у нас принципиально другой взгляд и принципиально другие интонации и вообще пути рассказа эти истории", - сказал Козловский время пресс-конференции, посвященной началу съемок.

Режиссер уточнил, что съемки в Курчатове будут вестись на пятом недействующем энергоблоке Курской АЭС, который никогда не работал. Козловский добавил, что название "Опасная вода" - старое, и команда создателей фильма находится в поиске нового.

Ранее сообщалось, что Козловский и продюсер Александр Роднянский представили будущий фильм о катастрофе в Чернобыле "Опасная вода".

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек, 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение года после катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв км территории бывшего СССР.