Хабенский снимется в новом фильме про любовный треугольник

ТАСС, 19 июня. Режиссер фильмов "Про любовь" и "Русалка" Анна Меликян намерена снять картину о любовном треугольнике. О своем проекте она рассказала в среду в Минкультуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

"Рабочее название фильма - "Трое". <...> Он про любовный треугольник, думаю, знаю, как рассказать про эту тему", - пояснила Меликян. Действие будет происходить в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге.

Режиссер добавила, что два исполнителя главных ролей уже найдены - это Константин Хабенский и Виктория Исакова. "Вторую исполнительницу главной роли пока ищу, - добавила она. - В картине будет много персонажей, но они все будут за кадром, кроме троих главных героев".

Всего эксперты в среду увидят 47 будущих проектов, претендующих на государственную поддержку. В итоге будет составлен рейтинг будущих фильмов, который объявят через несколько недель. Размер господдержки пока неизвестен.