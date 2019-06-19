Андрей Зайцев снимет продолжение своего фильма "14+"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Режиссер Андрей Зайцев снимет продолжение своего фильма про подростков "14+". Будущий проект он представил в среду в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

"Мы выпустили в 2015 году фильм "14+", на данный момент на YouTube у него более 90 млн просмотров, также его смотрят по всему миру, - сказал режиссер. - С самого начала нас все спрашивали, будет ли продолжение. Подумали, почему бы и нет".

"Наши герои выросли, у них проблемы с родителями, с поступлением в вуз и с армией", - пояснил режиссер, добавив, что это будет семейное кино. "По жанру - драмеди, много музыки, те же герои, но изменившиеся", - сказал Зайцев. В фильме будут сниматься Глеб Калюжный и Ульяна Васькович.

Актер Алексей Гуськов в среду представил новый фильм со своим участием "Смотритель маяка". Жанр фильма - психологический триллер. "Главная тема картины - доверие, которого сейчас, к сожалению, очень мало", - пояснил артист. Режиссер ленты - Игорь Каграманов.

Всего эксперты в среду увидят 47 будущих проектов, претендующих на государственную поддержку. В итоге будет составлен рейтинг будущих фильмов, который будет объявлен через несколько недель. Размер господдержки пока неизвестен.