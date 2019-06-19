Режиссер Михаил Брашинский планирует снять фильм про секты

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Участник официальных программах Берлинского и Роттердамского кинофестивалей, режиссер Михаил Брашинский намерен фильм о людях, которые попадают в секты. Будущий проект он представил в среду в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

"Я писал сценарий восемь лет, он у меня не получался и при этом не отпускал, - пояснил режиссер. - Я снимаю редко и, кажется, мне есть что сказать. Это фильм о важных, цепляющих за живое вопросах".

Фильм получит название "Волны". Брашинский рассказал, что в картине речь пойдет о любви и вере. Главную роль планирует сыграть Петр Федоров.

Жанр фильма - психологическая драма. Главные герои - Олег и Вера, которые, страдая от одиночества, бегут из города, а в итоге попадают в секту. "Мы хотели сразу заручиться поддержкой РПЦ, у нас есть консультант, который помогает с религиозными вопросами", - отметил режиссер.

Также экспертам представили проект молодежной драмы "Новое чудо", посвященной вопросам экологии. В фильме будут сниматься Ингеборга Дапкунайте и Юрий Борисов, также идут переговоры о работе с Анной Михалковой.

Продюсер Игорь Толстунов представил будущий филям "Еврей", который, по его словам, затрагивает тему Холокоста. Режиссер картины - Дмитрий Фикс, главную роль намерен сыграть Артур Смольянинов. "Я был потрясен сценарием", - признался актер в своем видеообращении. Съемки планируют начать в 2020 году.