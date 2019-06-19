Николай Хомерики снимет фильм "Любовь" с неожиданным финалом

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Режиссер Николай Хомерики, известный по фильмам "Ледокол" и "Селфи", снимет картину про первую любовь. Будущий проект он представил в среду в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

Фильм называется "Любовь". "Это драма, его герои - 18-летние люди, которые переживают первую любовь, - пояснил режиссер. - Они укрываются на даче, где встречают 50-летнюю пару. Со временем герои понимают, что это они сами в будущем. Главный вопрос в фильме - согласятся ли они на судьбу этих постаревших героев". Хомерики обещает "неожиданный финал".

Сейчас идет кастинг в Москве и в Санкт-Петербурге.

"5-6 лет назад я начал разрабатывать эту историю", - отметил Хомерики.

Всего эксперты в среду увидят 47 проектов, претендующих на государственную поддержку. В итоге будет составлен рейтинг будущих фильмов, который объявят через несколько недель. Размер господдержки пока неизвестен.