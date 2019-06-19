Оксана Бычкова намерена снять фильм с Исаковой и Аграновичем про любовь

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Режиссер фильмов "Питер FM" и "Еще один год" Оксана Бычкова планирует снять картину про любовь, которая не заканчивается. Будущий проект она представила в среду в Минкультуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

Фильм будет называться "ДжонДжоли". "Пока мы сняли рабочие материалы с Викторией Исаковой и Алексеем Аграновичем, были пробы", - сказала режиссер. Сейчас картина создается в копродукции с Грузией, возможно, к команде присоединится и европейская компания, которая пока не называется.

По словам продюсера Екатерины Филипповой, по жанру новый фильм - это драма. "Это будет кино о том, что настоящая любовь никогда не заканчивается, - пояснила она. - Это и авторское, и зрительское кино, оно заставляет думать".

Филиппова добавила, что герои картины - "современные мужчина и женщина, люди 2019 года с русским надрывом". Продюсер считает, что картина "ДжонДжоли" адресована "повзрослевшей аудитории фильма "Питер FM".

Всего эксперты в среду увидят 47 будущих проектов, претендующих на государственную поддержку. В итоге будет составлен рейтинг будущих фильмов, который объявят через несколько недель. Размер господдержки пока неизвестен.