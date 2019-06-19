Производственный бюджет фильма "Гардемарины-4" составит 108 млн рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 108 млн рублей планируется выделить на съемки фильма "Гардемарины-4" Светланы Дружининой. Проект она представила в среду на заседании экспертного совета по игровому авторскому и экспериментальному кино в Минкультуры РФ, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

Согласно представленной на защите статистике по фильму, который уже находится в производстве, - 27 млн рублей из 108 млн планируется потратить на продвижение и рекламу. Также предполагается сбор народных средств. Отмечается, что создатели картины надеются заработать в прокате 250 млн рублей.

В конце июня 2018 года Минкультуры выделило госфинансирование на создание продолжения фильмов Дружининой, которое она задумала много лет назад. Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие.

Предполагается, что в новой ленте ведущие роли - детей гардемаринов - сыграют молодые актеры. События четвертого фильма будут происходить в 1787 году во время русско-турецкой войны. В фильме будут также сниматься Харатьян и Александр Домогаров.

Кроме того, Вера Сторожева представила драму "Мария" про атеистку - дочь священника. "Мы бы хотели видеть в своем фильме Виктора Добронравова, Ольгу Лапшину, Александра Кузнецова, но пока это только кастинг мечты", - сказала режиссер. Фильм планируют выпустить в прокат осенью 2021 года.