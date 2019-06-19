Режиссер "Бабушки легкого поведения" снимет Галустяна в своем новом фильме

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Создатель российских комедий Марюс Вайсберг обещает снять Михаила Галустяна в неожиданно серьезной для него роли. Будущий проект он представил в среду в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

Картина про офисную жизнь называется "Уволить Жору". "Талант Галустяна, как мне кажется, в кино не оценен, - сказал режиссер. - Надеюсь, получится сделать ему бенефис. Думаю, он всех удивит, в нем будет много лирики и драмы, на которую он способен. Думаю, у него талант масштаба Евгения Леонова, при этом фильм будет смешнейший".

Производственный бюджет фильма - 100 млн рублей. В прокат картину планируют выпустить в марте 2021 года. Также главные роли могут сыграть Анастасия Уколова, Игорь Верник, Александр Паль, Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Кристина Асмус. Среди фильмов Вайсберга - "Любовь в большом городе" и "Бабушка легкого поведения".

Также в среду представили проект фильма "Чао", художественный руководитель романтической комедии - Семен Слепаков, режиссер - Ирина Вилкова. В своем видеобращении Слепаков попросил Минкультуры "дать денег". Создание фильма должно было закончено к зиме 2020 года, производственный бюджет - 100 млн рублей, у Минкультуры авторы запрашивают 40 млн.