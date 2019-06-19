Телепремьера восьмого сезона "Игры престолов" пройдет 18 августа на "Рен-ТВ"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российская телевизионная премьера восьмого сезона сериала "Игра престолов" состоится 18 августа на канале "Рен-ТВ", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе телеканала.

"На "Рен-ТВ" состоится последний показ всех сезонов сериала, начиная с 30 июня, а в августе - телепремьера восьмого сезона, 18 августа", - сообщил собеседник агентства.

"Рен-ТВ" обладает эксклюзивными правами на телевизионный показ и планирует каждое воскресенье, начиная с 30 июня, показывать в своем эфире один сезон сериала.

Сериал создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Эта киносага - один из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения: ее создание обошлось, по оценкам местных СМИ, в $500 млн. Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию.