Русский музей открыл выставку прижизненных портретов Ахматовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Государственный Русский музей представил посетителям в среду выставку портретов Анны Ахматовой, написанных ее современниками. Среди экспонатов выставки в Садовом вестибюле Михайловского дворца - один из самых известных образов Ахматовой, созданный Натаном Альтманом.

"Коллекция Русского музея позволяет создать очень выразительную выставку из прижизненных портретов Ахматовой. Они сделаны людьми, которые знали ее, общались с ней, кто-то из них с ней дружил. Очарование этой личности в этих работах хранится", - рассказала журналистам старший научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX - начала XXI века Русского музея Любовь Шакирова, которая работала над созданием выставки.

На выставке отражены разные периоды жизни Ахматовой и ее творчества. "Можно посмотреть, как она менялась, как менялись взгляды современников на этого человека", - отметила Шакирова. Выставка начинается со знаменитого портрета Альтмана 1913 года, где Ахматова изображена сидящей в кресле в синем платье, художник подчеркнул ее выразительный профиль. Существует ее собственное описание, как создавался этот портрет.

В экспозиции также представлены работы Кузьмы Петрова-Водкина, Вениамина Белкина - этот художник писал портрет Ахматовой более 15 лет - начал ее в 1924, а завершил в 1941 году. Два скульптурных изображения на выставке показывают совершенно разные образы поэта - хрупкая фарфоровая фигурка, выпущенная Ленинградским фарфоровым заводом, и бюст поэта работы Ильи Слонима, который изобразил Ахматову в пожилом возрасте.

Выставка продлится до 26 августа.