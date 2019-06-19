Архив документов режиссера Александрова презентовали на МКФ "Зеркало" в Иванове

ИВАНОВО, 19 июня. /ТАСС/. Личный архив документов и фотографий самой знаменитой советской кинопары режиссера Григория Александрова и актрисы Любови Орловой презентовали в среду на МКФ "Зеркало" в Иванове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"Внуковский архив" - именно так называется собрание уникальных документов, писем, дневников, фотографий Григория Александрова и Любови Орловой - презентовали сегодня в кинотеатре "Лодзь" в рамках работы кинофестиваля "Зеркало". Архив принадлежит адвокату и коллекционеру Александру Добровинскому, который и обнаружил его, когда приобрел во Внукове дачу этой семейной пары. Сегодня он восстанавливает ее, чтобы в последующем открыть там музей Орловой-Александрова", - сказали в пресс-службе.

На протяжении последних пяти лет группа профессиональных исследователей изучала и систематизировала бесценные материалы, одних только фотографий, которых никто и никогда не видел, около 6 тыс. На сегодняшний день изданы первые три тома: "Европейский дневник", "Американское путешествие" и Que viva Mexico. Всего планируется 12 томов. В них рассказывается о разных периодах жизни семейной пары, в том числе после войны, их становлении в профессии, зарубежных поездках, отношении к стране и многом другом. "Ожидается, что после выхода всех томов будет создана и электронная версия архива для всеобщего пользования", - уточнили в пресс-службе МКФ.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 14 по 21 июня. В программе более 40 кинопоказов, а также международная конференция, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. Также фестивальные фильмы проедут по городам Ивановской области по программе "Кино на колесах". Фестиваль учрежден правительством области при поддержке Минкультуры РФ в 2007 году.