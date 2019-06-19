Три зала кинотеатра "Иллюзион" откроются до конца года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Три новых зала кинотеатра "Иллюзион" в Москве примут первых зрителей до конца текущего года, сказал журналистам в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Второй зал откроется ко Дню российского кино [27 августа], третий и четвертый - к 4 ноября. Это обязательства руководства Госфильмофонда. Один зал будет средним, а два - совсем небольшими, которые можно арендовать", - сказал он.

Мединский напомнил, что кинотеатр долгое время был убыточен, и выразил надежду, что после открытия новых залов он будет коммерчески успешным, сохранив при этом традиции показов классики отечественного и мирового кинематографа из коллекции Госфильмофонда. По словам министра, ранее приносившее убыток бюджетное учреждение в центре Москвы раньше было грязным и неуютным. "Сейчас здесь идут регулярные сеансы, мы делаем упор на показы отечественного кино, но также показываем шедевры мирового кинематографа. В наших планах сделать его полноценным многозальным", - сказал он.

Он добавил, что здесь можно будет увидеть "то кино, которое нельзя увидеть нигде вообще - это кино из запасов Госфильмофонда". "Мы сейчас выделяем существенные средства на реставрацию этих фильмов, их оцифровку, и мы постараемся, чтобы наиболее интересные фильмы предворялись лекциями, встречами. Это будет полноценный киноклуб, работающий коммерчески эффективно", - уверен Мединский.

В кинотеатре "Иллюзион", который был открыт в 1966 году в здании высотки на Котельнической набережной, идут лучшие фильмы мирового кинематографа из коллекции Госфильмофонда России, а также современные авторские картины. В нем также проходят ретроспективы, фестивали современных зарубежных фильмов, кинолектории, тематические вечера, встречи с кинематографистами. Зал кинотеатра рассчитан на 217 мест.