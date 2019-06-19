В Перми открылись гастроли Тюменского драматического театра

ПЕРМЬ, 19 июня. /ТАСС/. Спектаклем "Молодость" по мотивам пьесы Ивана Тургенева "Месяц в деревне" открылись первые гастроли Тюменского Большого драматического театра (ТБДТ) в Перми, всего артисты привезли пять спектаклей. Об этом журналистам на пресс-конференции в среду рассказал заместитель директора, начальник отдела маркетинга и планирования театральной деятельности ТБДТ Александр Чурсин.

"Наш первый большой серьезный визит в Пермь, мы привезли пять лучших спектаклей показать калейдоскоп нашего театра: есть и детские спектакли, комедия, драма, мелодрама. Сыграем девять раз в общей сложности. Открыл гастроли спектакль "Молодость", мы горды, что начали с этой работы, с этим спектаклем мы впервые попали на "Золотую Маску" и сразу в пяти номинациях", - сказал он.

Как рассказала журналистам актриса Тюменского драматического театра Кристина Тихонова, действие спектакля "Молодость" происходит в санатории для богатых людей старшего поколения, в репертуаре театра он появился год назад, над постановкой работал молодой режиссер уроженец Тюмени Данил Чащин, который сейчас успешно трудится в Москве. Изначально спектакль должен был называться так же, как и пьеса Тургенева - "Месяц в деревне", но по ходу репетиций было решено изменить название на "Молодость". "Те трансформации, которые режиссер предлагал, те внутренние отношения переросли в то, что нужно было поменять название, остались те же персонажи, примерно та же история, тургеневский текст мы не меняли, но смысл поменялся", - поделилась Тихонова, добавив, что для пермской сцены спектакль пришлось менять. "Не просто встал на сцене, нам пришлось декорации добавлять-убавлять, но он уже привык к трансформации", - сказала она.

Артисты Тюменского драматического театра проведут в Перми семь дней - с 19 по 25 июня, и покажут на сцене Пермского академического Театра - театра мюзикл "Сказки 1001 ночи" с красочными декорациями, яркими костюмами, зажигательными танцами и песнями, комедию-водевиль "Ханума", спектакль по текстам драматурга Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" и мелодраму по одноименному роману Эриха Мария Ремарка "Три товарища", для которого специально привезут многотонные декорации - капоты автомобилей, которые в общей сложности весят более 5 тонн. В эти же дни артисты Театра - театра сыграют в Тюмени шесть спектаклей: рок-оперу Jesus Christ Superstar, спектакль "Маленькие трагедии", мюзикл для всей семьи "Карлик Нос", сказку Александра Пушкина о царе Салтане, мюзикл о любви и предательстве "Монте-Кристо", спектакль "Калигула".

Выездные спектакли проходят по федеральной программе "Большие гастроли". Она направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. География программы охватывает все 85 субъектов России.