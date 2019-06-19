Спектакль-мистификацию и балет представят на фестивале "Трансформация" в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Городской балет, спектакль-мистификацию и превратившийся в театральное пространство аэропорт Платов можно будет увидеть на фестивале "Трансформация", который стартовал в среду в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

"Задуманный кураторами как продолжение спектакля Театра 18+ "Волшебная страна", фестиваль-лаборатория "Трансформация" объединит режиссеров, художников, хореографов и актеров, которые в течение двух недель будут исследовать Ростов, его реальность и мифологию. Итоги лаборатории - шесть уникальных проектов в жанре "сайт-специфик" - можно будет увидеть с 19 по 23 июня в разных пространствах Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках фестиваля театральный режиссер, который ставит футуристические шоу по всему миру, Донатас Грудович подготовит спектакль-раскопки/спектакль-мистификацию "Инстаграмщик/Мифы Гипербореи", а участница из Санкт-Петербурга Элина Куликова предложит посмотреть на Ростов с другого ракурса - ощутить его запах и вкус. "Создатели "Театра. На Вынос" Алексей Ершов, Ника Никульшина и Максим Карнаухов вместе с актерами Курса Муравицкого создадут городской балет, перформер Никита Чумаков исследует город средствами современной хореографии, а режиссер Василий Березин поставит спектакль с легендарной актрисой Розой Хайруллиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, одной из площадок фестиваля станет пассажирский терминал аэропорта Платов, который трансформируется в большую сцену и единое театральное пространство. Этот проект стал совместной инициативой фестиваля и компании "Аэропорты Регионов".