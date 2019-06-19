Поэт и видеоблогер своего времени. Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Один из основоположников жанра авторской песни в Советском Союзе Юрий Визбор отметил бы в четверг 85-летие. О судьбе и творческом наследии поэта, композитора и актера агентство ТАСС поговорило с его внучкой, певицей Варварой Визбор.

Песни-репортажи

Юрий Визбор родился в Москве в семье литовца Иосифа Визбора и украинки Марии Шевченко. Отца репрессировали, когда Юрию было три года, и реабилитировали посмертно лишь через 20 лет.

Выпускник филологического факультета Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина, после службы в армии Визбор избрал журналистскую стезю.

Молодому автору удалось объединить увлечение песней, звуком и желание говорить с публикой в формате звуковой газеты: "Говорит Комсомолия" (1957), радиостанция "Юность" (1962). Результатом стало рождение нового жанра - песни-репортажа. "Это был журнал "Кругозор", который выпускал не только текстовое издание, но и пластинки как раз вот с этими песнями-репортажами", - напомнила внучка Визбора.

Не все песни Визбора были по душе его руководству. "Какая-то редакция отправила его из Москвы делать репортажи подальше от города после песни, которая называется "Рассказ технолога Петухова" (сейчас мы называем ее "Зато мы делаем ракеты")", - вспомнила родственница поэта. Однако Визбор никогда не был борцом с системой, считает Варвара. "Он не болел противостоянием человека с человеком или человека и власти, он болел противостоянием человека с природой", - отметила она.

Природа вдохновляла Юрия Визбора, особенно горы - маэстро увлекался альпинизмом. "Он очень любил горы как источник вдохновения, во многих его песнях описаны как летние, так и зимние горы. Я так понимаю, что он там находил что-то особое для себя, чего не мог встретить в обычной городской жизни, в советской действительности", - считает Варвара Визбор.

Советский видеоблогер

С начала 70-х годов Визбор всерьез заинтересовался телевидением, работал над сценариями и текстами документальных фильмов. В 1979 году выходит его фильм "Мурманск-198".

"Среди его документальных фильмов, фильмов-репортажей (сейчас их назвали бы видеоблогами) мне очень понравилась его работа под названием "Мурманск-198". В этом году мне с моим музыкальным коллективом выпала уникальная возможность побывать в Мурманске с небольшим сольным концертом, и как раз я пересматривала фильм, - поделилась внучка поэта и киматографиста. - Фильм про настоящих моряков, про ледокол, он наполнен его песнями, совместными песнями с композитором Сергеем Никитиным, Виктором Берковским. Мне и сегодня, в 2019 году, было интересно смотреть: интересные песни, романтика морей".

Сравнение с видеоблогом неслучайно, ведь и здесь Визбору удалось стать новатором, внеся душевность в строгий формат документалистики. "Это очень живой репортаж, рассказанный человеческим языком, с большой любовью были написаны песни. Кстати идея была еще и в том, чтобы в фильмы входили специально написанные для них композиции", - подчеркнула певица.

Более 250 песен

Параллельно с журналистской радио- и телеработой Визбор снимался в кино. На его счету роли в картинах "Июльский дождь" Марлена Хуциева, "Возмездие" Александра Столпера, "Ты и я" Ларисы Шепитько, "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и многих других. К "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, удостоенному премии "Оскар", Визбор также приложил руку: песня "Александра" написана в соавторстве с ближайшими друзьями Сергеем Никитиным и Дмитрием Сухаревым.

Всего Визбором написано более 250 песен, и более 50 песен на его стихи положено на музыку другими композиторами. "Охотный ряд", "Домбайский вальс", "Ты у меня одна", "Три минуты тишины" спустя полвека остаются также популярны. Помимо Никитина и Берковского соавторами Визбора выступали Павел Аедоницкий, Геннадий Гладков, Евгений Крылатов, Людмила Лядова.

"В его песнях для меня - весь его образ в сжатой форме, - поделилась с ТАСС Варвара Визбор, продолжающая музыкальные традиции знаменитого деда. - Там его видение, мировоззрение, харизма, характер - все я это чувствую через его песни".

Последней композицией Визбора стала "Цейская", написанная в марте 1984 года. В апреле медики диагностировали у него рак печени. Юрий Визбор умер 17 сентября 1984 года и был похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.