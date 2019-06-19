Фестиваль экранизаций "Читка" пройдет в Москве с 20 по 23 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первый кинофестиваль экранизаций "Читка" откроется в Москве 20 июня. Конкурсная программа киносмотра состоит как из готовых фильмов и сериалов, так и из еще не законченных проектов в формате больших презентаций.

"Читка" - это первый фестиваль, который в конкурсную программу берет незаконченные проекты. Нам важно понимать, куда движется формат экранизаций, поэтому уважаемому жюри придется оценивать не только готовые проекты, но и проекты завтрашнего дня. Наша задача - породить первый интерес, с которого начинается зрительское ожидание, это предложение нового пути к аудитории", - сказал журналистам продюсер фестиваля Антон Калинкин.

Режиссер Глеб Панфилов станет первым лауреатом кинофестиваля экранизаций "Читка", приз за вклад в искусство экранизации он получит прямо на открытии киносмотра 20 июня. "Мы хотим выстроить фестиваль таким образом, чтобы на открытии мы могли вручать призы за то, что уже было в эфире и прокате за прошедший год, а на закрытии - вручать призы проектам, которые мы увидим в будущем году. Первым, кто получит приз будет Глеб Панфилов за вклад в искусство экранизации, с этого начнется фестиваль", - добавил Калинкин.

Программа фестиваля

Жюри конкурсной программы возглавит режиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк, снимавший сериалы "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон", "Ненастье". "Я являюсь представителем кино и литературы в одном лице. Мне хочется увидеть хороший фильм, хотя бы один или даже не фильм, а полуфильм или четверть фильма хорошего, на большее я не претендую. В коротком показе есть свои преимущества, если неоконченные вещи будут соревноваться с друг другом, то это позволит понять уровень притязаний людей. Любая форма соприкосновения кино и книги - это правильно, хорошо и важно", - отметил Урсуляк. Также в состав жюри войдут писатели Алексей Иванов и Александра Маринина.

Продюсер фестиваля Антон Калинкин подчеркнул, что тренд экранизаций активно развивается во всем мире, и в следующем году организаторы планируют ввести международную программу. "Как показала практика, мы не отстаем с точки зрения интереса кинематографистов к литературе. Netflix проявил интерес к проекту сразу, потому что они сканируют весь мировой рынок, где и что происходит, связанное с литературой, я думаю, что международная программа и деловая часть в следующем году уже будут представлены", - сказал он.

Программный директор фестиваля Сусанна Альперина рассказала журналистам, что на киносмотре будет показан эпизод из экранизации романа Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". "Конкурсная программа будет состоять из нескольких направлений. Единственная возможность сделать фестиваль экранизаций была, пригласив проекты в формате work in progress ("в работе") - этот подход стал нашим спасением и нашей концепцией <…> У нас будет показан небольшой эпизод "Зулейха открывает глаза", из которого будет понятно, в каком направлении идет проект, покажем "Мы" Евгения Замятина, произведение сложное, режиссер-дебютант, но он полон энергии и идей", - отметила она.

О фестивале

Конкурсная программа киносмотра будет состоять как из готовых фильмов и сериалов, так и из еще не законченных проектов в формате больших презентаций. Помимо показа фильмов на фестивале будут читать сценарии экранизаций прошлых лет, в читке примут участие известные российские актеры. Также в рамках фестиваля книжные издательства презентуют новые книги, отдельно будут представлены еще неизданные произведения известных и начинающих карьеру авторов. На фестивале также пройдут питчинги новых кинопроектов, сериалов и литературных произведений.

Первый смотр экранизаций пройдет в Москве с 20 по 23 июня. Идея проведения фестиваля поддержана департаментом кинематографии Министерства культуры Российской Федерации, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и департаментом культуры Москвы. Организатором мероприятия выступила компания Red Carpet Studio.