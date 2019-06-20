Лунгин намерен снять сказку "Василиса"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Режиссер Павел Лунгин планирует снять сказку "Василиса" про волшебный мир. Будущий проект представила в четверг сценарист картины Анна Денисова в Минкультуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

Лунгин попросил экспертов поддержать проект, записав специальное видеообращение. "Чем прекрасен сценарий Анны Денисовой - это гимн и торжество фантазии, - сказал режиссер. - Это главное спасение и лекарство от окружающего нас мира". Он убежден, что будущий фильм будет интересен как детям, так и взрослым. "Это настоящая волшебная сказка", - добавил Лунгин.

Денисова отметила, что главная героиня фильма Василиса - "озорная, лукавая девочка", в картине не будет злодеев. Жанр ленты - магический реализм. В фильме могут сыграть Петр Мамонов и Людмила Полякова. Дата начала съемок неизвестна.

Павел Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года - художественный руководитель и продюсер собственной студии, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год), "Братство" (2019).