Антон Городецкий и Саша Белый могут стать героями нового фильма для детей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Антон Городецкий ("Ночной дозор"), Саша Белый ("Бригада") и Алексей Николаев ("Агент национальной безопасности") могут стать героями нового фильма для детей. Будущий проект "Герои Геры" представил в Минкультуры РФ продюсер Егор Одинцов на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

"У нас сейчас появляется много фильмов про 1990-е годы, а мы хотим рассказать про нулевые, которые дали новых героев, новую культуру", - отметил продюсер.

Героем нового фильма станет школьник, у которого нет друзей, поэтому он придумывает себе воображаемых приятелей из любимых кинокартин: Сашу Белого (Сергей Безруков), Антона Городецкого (Константин Хабенский), Алексея Николаева (Михаил Пореченков).

"Пока авторских прав на использование этих персонажей у нас нет, мы находимся в переговорах. Также мы обсуждаем с актерами возможность их участия в нашем фильме", - сказал Егор Одинцов.

По словам продюсера, все участники кинокартин получили сценарий.