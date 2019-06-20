Дмитрий Нагиев может сыграть в семейной комедии "Мой папа - вождь"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев выразил желание сняться в семейной комедии "Мой папа - вождь". Будущий проект представил в четверг режиссер картины Кирилл Плетнев в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

По его словам, главный герой фильма - капитан дальнего плавания, который попал в плен к африканским племенам и возвращается домой, к сыну, которого никогда не видел. Кастинг на роль мальчика ведется по всей России.

"Дмитрий Нагиев выразил желание сыграть в нашем фильме, но на главную роль мы пока по срокам не проходим, возможно, он сыграет в картине другую роль", - отметил Плетнев. Он добавил, что это будет для него как для режиссера четвертая работа в кино. Среди других фильмов Плетнева - "Жги!", "Без меня", "Семь ужинов".

"У меня три сына. Помню, как в детстве ждал очередную серию про гостью из будущего или Петрова и Васечкина. А сейчас хожу в основном на Marvel", - продолжил Плетнев. Режиссер хочет возродить хороший советский кинематограф для детей. "Конечно, соревноваться с американскими фильмами не нужно, наше кино - более тонкое, более душевное", - отметил он.