Российский режиссер пригласит Жерара Депардье на роль Льва Толстого

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российский режиссер Станислав Лебедев планирует пригласить французского актера Жерара Депардье на роль Льва Толстого. Будущий проект режиссер представил в четверг в Министерстве культуры РФ на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей, который определит получателей субсидий на производство национальных фильмов.

Лебедев провел на очной защите проектов презентацию своего фильма "Воронье гнездо", где роль писателя, по его мнению, мог бы сыграть получивший российское гражданство Депардье.

У режиссера спросили, есть ли у него конкретные договоренности с актером. "Пока нет, - ответил Лебедев. - Также мы рассматриваем еще одного артиста - Франко Неро".

Всего в очной защите презентаций покажут 25 проектов.