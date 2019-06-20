Театральная олимпиада открылась в Магадане спектаклем из Испании "Универсальная история"

ТАСС, 20 июня. Зрители Магаданского государственного музыкального и драматического театра в четверг в рамках юбилейной 25-й Театральной олимпиады получили возможность увидеть спектакль театральной компании El Local Espacio de Creacin из Барселоны (Испания) "Универсальная история", сообщила ТАСС директор театра Римма Захарова.

"Магадан стал одной из территорий, где проходит юбилейная, 25-я Театральная олимпиада - одно из ключевых событий Года театра, в рамках которого идут гастроли лучших зарубежных театров и национальных театров из регионов России. "Универсальная история" Давида Эспинозы - уникальный спектакль, элементами игрового повествования здесь становятся предметы, кукольные и скульптурные фигурки, видеопроекция, хореография. Кукол Давид Эспиноза сам не делает, он просто покупает их в магазинах, герои его спектаклей вполне помещаются в чемодане, а сцены достаточно размером со стол. В спектакле биография человечества показана сквозь призму игры и иронии", - сообщил собеседник агентства.

Суть спектакля заключается в том, что актеры погружают зрителя в своеобразное театральное путешествие по этапам развития цивилизации. "Создатели спектакля, по их словам, переосмыслили историю человечества вплоть до сегодняшнего дня, пытаясь охватить самые важные факты, которые помогут понять функционирование современного мира", - рассказала Захарова.

Ранее сообщалось, что более 50 ведущих коллективов из 21 страны стали участниками театральной олимпиады 2019 года, которая проходит с июня по декабрь. В числе участников - 39 иностранных и 18 российских коллективов. Мероприятия Театральной олимпиады охватят 18 регионов России и включат такие направления, как программа в Дальневосточном федеральном округе, программа Олимпийской молодежной площадки в Артеке и программа молодежных спектаклей Европы в регионах России.

Программа на Дальнем Востоке открылась 9 июня на Приморской сцене Мариинского театра показом спектакля Александринского театра "Женитьба", также на этой площадке состоялся показ театральной лаборатории Теодора Терзопулоса "Возвращение Диониса". События фестиваля в ДФО прошли в Хабаровске, Магадане, далее - Петропавловск-Камчатский и завершатся 30 июня в Южно-Сахалинске.

Театральная Олимпиада была основана в 1994 году по инициативе известного режиссера Теодороса Терзопулоса, впервые она была проведена в 1995 году в греческом городе Дельфы. В этом году событие пройдет в девятый раз. Целью фестиваля является демонстрация лучших достижений современного театра, единение разных театральных школ, а также их диалог со зрителями.