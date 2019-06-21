Великие русские коллекционеры. Что посмотреть на выставке братьев Морозовых

Иван и Михаил Морозовы, пожалуй, входят в число самых знаменитых русских коллекционеров западной живописи. Можно сказать, что именно благодаря Ивану Морозову российские музеи обладают столь богатой коллекцией картин импрессионистов. Среди приобретенных братьями полотен есть работы Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Клода Моне, Пьера Боннара, Анри Матисса. Более того, художники даже создавали картины специально для особняка Морозовых. Как правило, это были масштабные многометровые полотна, которые украшали парадные залы.

Волею судеб коллекция братьев оказалась в двух разных музеях — в петербургском Эрмитаже и в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Потребовалось немало сил, чтобы организовать эту выставку. В экспозицию вошли 109 художественных произведений из коллекций Эрмитажа и 31 картина из московского музея, собранные братьями Морозовыми. Это работы Клода Моне, Пьера Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо.

Клод Моне — "Уголок сада в Монжероне" (1876)