Фирма "Мелодия" выпустила комплект дисков к 95-летию со дня рождения Леонида Когана

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Советская и российская фирма звукозаписи "Мелодия" издала комплект из пяти дисков с записями скрипача Леонида Когана к 95-летию со дня его рождения. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе организации.

"Комплект из пяти дисков отражает широту стилевых репертуарных интересов Леонида Когана - от виртуозно-романтической скрипичной музыки (Паганини, Вьётан, Изаи) до современных композиторов (Прокофьев, Шостакович, Вайнберг); дуэтные записи с супругой, выдающейся скрипачкой Елизаветой Гилельс; трио в составе Леонида Когана, Эмиля Гилельса и Мстислава Ростроповича", - говорится в сообщении.

Среди композиций будет представлен концерт из Большого зала Московской консерватории 7 апреля 1963 года, который Коган сыграл вместе со своим концертмейстером Андреем Мытником. Записи также будут доступны в цифровых приложениях iTunes, Apple Music и на других сервисах.

Леонид Коган (1924-1982) - советский скрипач, педагог, народный артист СССР. Он был одним из самых ярких представителей советской скрипичной школы, представляя в ней "романтически-виртуозное" крыло. Коган всегда давал много концертов и часто, еще с консерваторских лет, гастролировал за рубежом во многих странах мира (Австралия, Австрия, Англия, Бельгия, ГДР, Италия, Канада, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США, ФРГ, Франция, страны Латинской Америки).

Коган неоднократно побеждал на престижных международных конкурсах. Так, в 1951 году, когда был возобновлен конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе, первая премия досталась ему. С 1952 года и до конца жизни музыкант преподавал в Московской консерватории.

Фирма "Мелодия" была основана в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей.