Российская премьера фильма-победителя фестиваля в Канне состоится на киноформуме "Зеркало"

ИВАНОВО, 20 июня. /ТАСС/. Премьера трагикомедии знакового корейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" состоится в четверг в программе "Большая тройка" Международного кинофестиваля "Зеркало". Ранее фильм стал призером Каннского кинофестиваля, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"Сегодня в программе "Большая тройка" состоится премьерный показ фильма культового корейского режиссера По Чжун Хо "Паразиты", взявшегося на Каннском кинофестивале "Золотую пальмовую ветвь". Мы очень рады, что зрители "Зеркала" первыми в России увидят этот фильм", - сказали в пресс-службе.

Фильм "Паразиты" рассказывает о бедной семье, которая в полном составе устраивается в роскошный дом богачей на разные работы - репетитор английского, водитель, помощница по хозяйству, арт-терапевт. Пон Чжун Хо выстроил симметричную структуру (две семьи из четырех человек по обе стороны) и сложную динамику их отношений. "Стиль По Чжун Хо уникален, он смог совместить, казалось бы, несовместимые жанры - семейную драму, социальную сатиру и кровавый триллер", - сказали в пресс-службе смотра.

Ожидается, что на большие экраны фильм выйдет уже в начале июля.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 14 по 21 июня. В программе более 40 кинопоказов, а также международная конференция, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. Также фестивальные фильмы проедут по городам Ивановской области по программе "Кино на колесах". Фестиваль учрежден правительством области при поддержке Минкультуры РФ в 2007 году.