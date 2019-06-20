Двухсотлетие освящения главного лютеранского собора Москвы отметят фестивалем

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Глория" (Gloria) стартует 28 июня в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Старосадском переулке Москвы в честь 200-летия освящения главного лютеранского собора столицы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора концертной серии, фонда "Бельканто".

"К 200-летию освещения собора фонд "Бельканто" подготовил программу с лучшими произведениями величайшего из композиторов, писавших для органа, - Иоганна Себастьяна Баха, - сообщили в фонде. - Зрители концерта услышат звучание романтического инструмента в исполнении заслуженного артиста России органиста Даниэля Зарецкого. Сопровождать музыку будут письма Баха в прочтении артиста театра и кино Владимира Кошевого".

В концерте также примут участие сопрано Татьяна Ланская, артистка Большого театра меццо-сопрано Александра Дурсенева и пианист Иван Ипатов.

Всего в рамках фестиваля запланировано 13 концертов, в программу которых войдут сочинения Баха, Хольста, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Каччини, Вивальди, Пахельбеля в органной версии и оркестровых транскрипциях.

Кафедральный собор Святых Петра и Павла - старейший лютеранский собор Москвы, главный собор Евангелическо-лютеранской церкви в европейской части России. Церковь была заложена в 1818 году, освящение состоялось годом позднее. В 1903-1905 годах архитектором Владимиром Косовым было возведено новое здание.

Орган, установленный в соборе, был построен в 1898 году предприятием Вильгельма Зауэра.