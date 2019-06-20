В Пскове 28 июня откроется международный кинофестиваль

ПСКОВ, 20 июня. /ТАСС/. Фильм "Удачи тебе, Ворчун!" покажут на первом международном кинофестивале "Западные ворота" в Пскове 28 июня в день открытия во время празднования международных Ганзейских дней Нового времени, сообщила в четверг пресс-служба администрации Псковской области.

"Торжественное открытие кинофестиваля состоится 28 июня, тогда же покажут первый фильм конкурсной программы - "Удачи тебе, Ворчун!" производства Финляндии. В ходе кинофестиваля также запланированы круглый стол и пресс-конференция с участием актеров и режиссеров. Закрытие кинофестиваля состоится 30 июня. Фильм закрытия - "Три миллиона евро" из Литвы", - говорится в сообщении.

По данным властей, первый фестивальный день пройдет в кинотеатре "Смена". Планируется представить фильмы из программ "Короткий метр", "Любимцы публики" и "Ленфильм-клуб". Победители конкурсной программы получать приз за "Лучший фильм", а также спецприз жюри.

Основная цель кинофестиваля, который продлится до 20 июня - познакомить россиян с кинематографом Европы и познакомить европейцев с Псковом, отмечают организаторы. Фильмом открытия станет документальная картина "Ганза. Путь навстречу" режиссера Виктора Носкина.

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.