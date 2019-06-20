Московские триумфальные ворота в Петербурге отреставрируют в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Ворота триумфальные Московские" в Петербурге планируется провести в 2020 году, сообщил в четверг городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Работы проводятся по программе КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Стоимость контракта на разработку проекта - 5,8 млн рублей. Работы по реставрации предполагается провести в 2020 году," - говорится в сообщении пресс-службы КГИОП.

В 2019 году ООО "Реставратор" проведет обследование ворот для разработки проекта реставрации, КГИОП уже выдал разрешение организации. Сейчас облицовка памятника повреждена, на поверхностях есть следы внешней коррозии, частично отсутствует заполнение швов, нарушена система водоотведения. Последняя реставрация Московских триумфальных ворот проводилась в 2001-2002 годах.

Московские триумфальные ворота сооружены в период с 1834 по 1838 годы по проекту архитектора Василия Петровича Стасова. Они представляют собой яркий пример триумфального архитектурного сооружения в стиле классицизма первой половины XIX века, мемориальный памятник, посвященный победам русских войск в войнах с Персией, Турцией и Польшей. В XIX веке Московские триумфальные ворота являлись крупнейшим в мире сборным сооружением из чугуна.