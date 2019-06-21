Директор Пушкинского музея надеется, что музей Щукина "вдохнет жизнь" в усадьбу Трубецких

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Директор Пушкинского музея Марина Лошак с энтузиазмом восприняла слова президента РФ о проработке вопроса по созданию музея Сергея Щукина в особняке князей Трубецких и выразила надежду, что работа в этом направлении поможет вернуть это место к жизни. Об этом она сообщила в четверг ТАСС по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Президент России в четверг поручил министру обороны Сергею Шойгу продумать совместно с Министерством культуры РФ и Пушкинским музеем вопрос организации музея Щукина в особняке князей Трубецких, который когда-то принадлежал коллекционеру, а сейчас находится на балансе Минобороны. Лошак ранее неоднократно говорила, что важно сделать в этом здании музей, чтобы сохранить его для культуры.

"Я с большим энтузиазмом оцениваю ответ президента. Считаю, что это очень интересное решение, которое может быть продуктивным и вывести всю эту ситуацию в какое-то правильное русло, чтобы это место все-таки опять стало местом Щукина", - сказала Лошак.

Она подчеркнула, что Пушкинский музей "совершенно не гонится за метрами - неважно, в чьем ведении будет усадьба, главное, что в нее "вдохнут жизнь". "Нам просто очень важно всем, обществу в целом, чтобы это место стало опять домом Щукина. Если нам с Министерством обороны удастся вернуть это место к жизни, это будет прекрасно. Мы могли бы создать концепцию, со всеми ее обсудить и придумать, что в этом месте будет. Память о Щукине может быть разными путями зафиксирована", - сказала Лошак.

По ее словам, это может стать музеем Щукиных, посвященном не только Сергею, но и его братьям - Петру, Дмитрию и Ивану, которые также были известными коллекционерами.

"А может быть, это жизнь в концепции щукинской - может, это должно быть продолжение коллекции современного французского искусства сегодняшнего дня, что стало бы очевидным продолжением щукинской темы", - добавила директор Пушкинского музея. Также, по ее словам, в усадьбе могли бы проходить конференции для коллекционеров.

О Щукине

Купец и благотворитель, коллекционер искусства Сергей Иванович Щукин (1854-1936) происходил из московской купеческой семьи. Собирательством живописи увлекся лишь после 40 лет, в то время как его братья занимались коллекционированием с молодости. Кульминационной точкой в развитии собрания Сергея Щукина считается приобретение полотна "Танец" Анри Матисса. Среди других произведений в его коллекции - "Пьеро и Арлекин" Поля Сезанна, "Голубые танцовщицы" Эдгара Дега, "Девушки в черном" Огюста Ренуара, "Любительница абсента" Пабло Пикассо и множество других шедевров.

Собрание Щукина положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Пушкинском музее - в 1948 году его разделили между московским и петербургским музеями. На днях в Пушкинском музее открылась выставка "Щукин. Биография коллекции", где работы из собрания воссоединились вновь.

О здании

Дом, который Щукин приобрел в 1882 году и в котором хранил купленные шедевры, находится по адресу Большой Знаменский переулок, 8. Это бывший особняк князей Трубецких, а ныне здание, принадлежащее Министерству обороны РФ. В этом доме хранились работы Моне, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо и многих других.