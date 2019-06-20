Международный театральный фестиваль "Кварталы искусств" открылся в Геленджике

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Первый международный театральный фестиваль "Кварталы искусств" проходит в Геленджике 20-30 июня. Его участниками стали 130 артистов из России, Македонии, Словении и Сербии, сообщили ТАСС в пресс-службе управления культуры администрации города.

"Впервые в Геленджике проходит международный театральный фестиваль. Его участниками стали 130 профессиональных артистов из Сербии, Македонии, Словении и российские театры из Норильска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Туапсе, Дзержинска. За 10 дней фестиваля артисты продемонстрируют 20 спектаклей на разных площадках города", - сказал собеседник агентства.

Также организаторы проведут образовательные мероприятия и заседания театральных деятелей. "С 23 по 25 июня для детей пройдут театральные мастер-классы. Также состоятся несколько круглых столов, где специалисты сферы культуры обсудят актуальные вопросы театральной отрасли. В субботу в городе пройдет театральный арт-квартал", - добавили собеседник агентства.

Открыл программу фестиваля спектакль-экскурсия "Гиперборея. Плато Путорано" Норильского Заполярного театра драмы имени Маяковского.