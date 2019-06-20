Фестиваль экранизаций "Читка" открылся в Москве

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Церемония открытия первого кинофестиваля экранизаций прошла в четверг в "Особняке на Волхонке" в Москве. Смотр продлится до 23 июня.

"Мне кажется, что это очень благородное дело и хорошее начинание, которое будет иметь продолжение", - сказал председатель жюри фестиваля, режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк.

Также в состав жюри вошли актриса Алена Бабенко, режиссер Владимир Котт, писатели Алексей Иванов и Александра Маринина.

По задумке организаторов, награды начинают вручать уже на открытии - за те ленты, которые вышли в прокат. А первый приз кинофестиваля "За вклад в искусство экранизации" получил Глеб Панфилов, который сейчас работает над фильмом по мотивам рассказа Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Специальным призом за первый российский блокбастер, снятый по бестселлеру, был отмечен фильм Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор".

Награды за многолетний вклад в объединение литературы и кино удостоен гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров. "Я вырос в кинематографе, который боготворил литературу, который считал, что литература - это и есть источник кинематографа, я имею в виду советское кино. Действительно, у современного российского кино и современной литературы был период охлаждения, я думаю это неверно. Литература всегда питает кино, и я рад, что такой фестиваль придумали. Надеюсь, он послужит тому, чтобы российское кино вернулось к российской литературе, современной в том числе", - подчеркнул Шахназаров.

Программа смотра

Конкурсная программа киносмотра состоит как из готовых фильмов и сериалов, так и из незаконченных проектов в формате больших презентаций. По словам продюсера фестиваля Антона Калинкина, это сделано для того, чтобы сформировать представление о том, куда движется формат экранизаций.

Кроме показа фильмов на фестивале будут читать сценарии экранизаций прошлых лет. В читке примут участие известные российские актеры. Также издательства презентуют книги, отдельно будут представлены неизданные произведения известных авторов. На фестивале также пройдут питчинги кинопроектов, сериалов и литературных произведений.

Идея проведения фестиваля поддержана департаментом кинематографии Минкультуры РФ, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и департаментом культуры Москвы. Организатором мероприятия выступила компания Red Carpet Studio.