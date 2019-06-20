Фильм Балагова "Дылда" прошел при аншлаге на кинофестивале "Зеркало" в Иванове

ИВАНОВО, 20 июня. /ТАСС/. Фильм-призер Каннского кинофестиваля "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова представили в четверг вечером в рамках конкурсной программы на Международном кинофестивале "Зеркало" в Иванове. Картина вызвала огромный интерес у публики: все 500 мест кинотеатра "Лодзь" были заняты.

В центре сюжета жизни двух фронтовых подруг, которые находят друг друга в пережившем блокаду Ленинграде. Они пытаются вернуться к жизни и просто выжить в послевоенном 1945-м году. Но для них начинается другая, возможно, более страшная война - с близкими и с самими собой.

"Мы очень рады, что этот фильм участвует в нашем конкурсе. Он представляет собой образец очень интересного авторского кино. Режессура в картине очень сильная, отмечается своеобразный взгляд на ту эпоху человека нового времени. И очень здорово, что у нас появляются такие авторы, которые находят подход к таким сложным темам и сюжетам", - сказал ТАСС программный директор кинофестиваля Андрей Плахов перед началом смотра.

Балагов - выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI Международной федерации кинопрессы. Фильм "Дылда" его вторая полнометражная картина. Мировая премьера фильма состоялась на 72-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд" в мае текущего года.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 14 по 21 июня. В программе более 40 кинопоказов, а также международная конференция, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. Также фестивальные фильмы проедут по городам Ивановской области по программе "Кино на колесах". Фестиваль учрежден правительством области при поддержке Минкультуры РФ в 2007 году.