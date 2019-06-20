Мединский вручил Николаю Фоменко орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил актеру, телеведущему и музыканту Николаю Фоменко медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила пресс-служба министерства.

"Согласно указу президента России Владимира Путина, Николай Фоменко удостоен награды "за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность", - говорится в сообщении.

Актер выразил благодарность, отметив, что относится к наградам спокойно. "С одной стороны, я очень спокойно отношусь к наградам, потому что быть знаменитым - некрасиво, это поднимает ввысь, как писал Пастернак. Тем не менее, все-таки очень приятно, что тебя отметили, что Родина знает", - цитирует его пресс-служба.

Фоменко - актер театра и кино, теле- и радиоведущий, скрипач, один из основателей и участник бит-квартета "Секрет". Сыграл более чем в 30 художественных фильмах, в их числе "Сирота казанская", "День радио", "Лунный Папа". В 1999 году удостоен звания заслуженный артист России.