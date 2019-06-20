Мультфильм об агиттекстиле XX века покажут на фестивале "Зеркало" в Иванове

ИВАНОВО, 20 июня. /ТАСС/. Короткометражный мультфильм об агиттекстиле XX века, созданный школьниками и студентами в анимационной мастерской МКФ "Зеркало", покажут на закрытии фестиваля. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе смотра.

"Впервые в рамках кинофестиваля совместно с питерской студией мультипликации "Да" мы открыли на базе центра "Авангард" юношескую анимационную мастерскую. Кампус посвящен агитационным тканям 1920-1930-х годов. Его участники попытаются актуализировать культурный код Иванова, запечатленный в текстильном рисунке. Презентация мультфильма пройдет в день закрытия кинофестиваля", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС представитель анимационной студии "Да" Анна Алтухова, всего в создании мультфильма принимают участие 26 ребят, для большинства из них - это первый опыт. Вместе с опытными педагонами они проходят весь процесс создания мультфильма - от рисунка до монтажа.

"Мы решили оттолкнуться от темы агиттекстиля, которая близка Иваново. Попытались найти аналогии, понять, какую роль агиттекстиль играл тогда и какова его роль сегодня. В итоге у нас получился воображаемый город, в котором есть своя система, свои правила. А дальше происходит некая коллизия, в один определенный момент что-то ломается", - сказала Алтухова, высказав надежду о том, что их работа понравится широкой аудитории.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 14 по 21 июня. В программе более 40 кинопоказов, а также международная конференция, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. Также фестивальные фильмы проедут по городам Ивановской области по программе "Кино на колесах". Фестиваль учрежден правительством области при поддержке Минкультуры РФ в 2007 году.