Третьяковка открывает посвященную Тарковскому выставку в бывшем пространстве ЦДХ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Посвященный творчеству режиссера Андрея Тарковского проект "Свободный полет" откроет 21 июня выставочную программу Третьяковской галереи на новой площадке - в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника (ЦДХ) на Крымском Валу. Посетить выставку, организованную совместно с московским "Музеем AZ", можно до 22 сентября.

"Свободный полет" является трилогией и объединяет три проекта, которые были осуществлены ранее в разное время и в разных местах. Первый проект состоялся в "Электротеатре [Станиславский]" в 2016 году, летом 2017 года была вторая часть проекта, которая прошла в Театре наций, и финальную часть мы показывали в прошлом году во Флоренции в Фонде Франко Дзеффирелли. И сейчас в новом пространстве Третьяковской галереи все эти части объединяются, но это не повторение, это совершенно новый проект", - сообщила ТАСС гендиректор "Музея AZ" Наталия Опалева.

Она пояснила, что все части проекта объединены идеями творчества Тарковского. "Проект уникален тем, что в нем тесно сплетены кинематограф, изобразительное искусство, фотография, музыка - это все рождает особое эмоциональное состояние, которое трудно описать словами", - отметила гендиректор музея.

Поэма-посвящение режиссеру

Выставка, которая представит неофициальное искусство 1960-1980-х годов в контексте работ Тарковского, объединяет около 70 произведений из коллекции Опалевой. Среди них - проекты Анатолия Зверева, Дмитрия Плавинского, Владимира Немухина, Лидии Мастерковой, Эрнста Неизвестного. Над новой видеоарт-композицией работал художник Платон Инфанте: в ней 15 проекций и более 10 широкоформатных плазменных экранов, контент для которых создал медиа-художник Александр Долгин.

"Это такая визуализированная поэма-посвящение великому режиссеру и его современникам - художникам неофициального искусства. Их объединяло время и общая устремленность к свободному языку, <...> поэтому мы дали выставке название "Свободный полет". Эти люди были свободны в несвободной стране. Как мы знаем, метод соцреализма был главенствующим, и он предполагал более массовое сознание людей, а это были люди с индивидуальным сознанием, с поисками собственного языка и выразительности", - пояснила ТАСС куратор проекта, арт-директор "Музея AZ" Полина Лобачевская.

Как сообщили агентству в галерее, инсталляция занимает более 3,5 тыс. кв. метров и условно разделена на три части: "через духовные ландшафты фильма "Андрей Рублев" и созвучные им образы Плавинского, через апокалиптические видения "Сталкера" и живописную эсхатологию Петра Беленка, через футуристические интерьеры "Соляриса" с искусством, адресованным будущему человечества". В экспозицию войдут архивные документы, предоставленные фондом "Два Андрея".

Посетители выставки смогут познакомиться с фильмом Ираклия Квирикадзе "Новый полет на Солярис" - посвящением проекту и его героям. Также организаторы подготовили два издания: каталог на русском и английском языках с аннотациями к наиболее значимым произведениям - своего рода путеводитель по экспозиции, а также книгу киноведа и критика Андрея Плахова о фильмах Тарковского и главных художественных вехах второй половины XX века.