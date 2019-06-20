Выставка картин из коллекции братьев Морозовых открылась в Эрмитаже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Выставка картин из коллекции братьев Морозовых открылась в четверг в Государственном Эрмитаже в Петербурге. Экспозиция организована Эрмитажем совместно с московским Пушкинским музеем.

"Специально к этой выставке мы воссоздали пространство Музыкального салона, который оформлял Морис Дени. Эти картины по-разному выставлялись нами и на выставках, и здесь, в Эрмитаже", - отметил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он напомнил, что одновременно с этой выставкой в Москве проходит выставка произведений из коллекции московского купца Сергея Щукина.

В материалах к выставке отмечается, что благодаря деятельности Морозовых и Щукина появилось понятие "покровитель искусства", а их коллекции живописи, хранящиеся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга, являются одними из лучших в мире. "Эрмитажная выставка представит зрителям шедевры коллекций московских купцов в контексте императорского музея", - отметили в Эрмитаже.

Выставка включает в себя 109 картин из коллекции петербургского музея и 31 работу из собрания, размещенного в Москве. В числе представленных произведений - "Портрет Амбруаза Воллара", "Девочка на шаре" и "Странствующие гимнасты" Пабло Пикассо, "Марокканский триптих" Анри Матисса. В одном из залов представлены две работы Пьера Огюста Ренуара - портреты французской актрисы Жанны Самари, один из коллекции Эрмитажа, другой - из Пушкинского музея. В воссозданном специально к выставке Музыкальном салоне Ивана Морозова, как и в оригинале, представлен цикл панно о Психее Мориса Дени.

От Москвы до Парижа

В 2020 году этот цикл выставок продолжится в Париже, где будет организована выставка, посвященная коллекциям Морозовых. На ней будут также представлены произведения из Эрмитажа и Пушкинского музея, а также Третьяковской галереи. Цикл продолжится показом собрания Щукина в Санкт-Петербурге и Морозовых в Москве.

Купцы Иван и Михаил Морозовы вошли в историю отечественной культуры как крупные коллекционеры и меценаты. Семья Морозовых сыграла большую роль в развитии российской промышленности, театра, музеев. Считается, что Михаил Морозов открыл для русской публики Гогена и привез в Россию первую картину Ван Гога.