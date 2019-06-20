В полуфинал Конкурса им. Чайковского прошли 14 пианистов и 12 скрипачей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Четырнадцать музыкантов из России, Италии, Китая, США, Франции, Южной Кореи и Японии допущены ко второму туру ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского по специальности "Фортепиано". По специальности "Скрипка" во второй тур прошли 12 исполнителей из России, Бельгии, Германии, США, Чехии, Южной Кореи и Японии. Об этом в ночь на пятницу объявили члены жюри состязания после прослушиваний первого тура в Малом и Большом залах Московской консерватории.

Полуфинал по специальности "Фортепиано" откроется в пятницу в Большом зале Московской консерватории. В первом туре, стартовавшем в Большом зале Московской консерватории 18 июня, участвовали 25 пианистов из 12 стран.

Второй этап по специальности "Скрипка" также начнется в пятницу. Он пройдет в Малом зале Московской консерватории. В первом туре, прошедшем с 18 по 20 июня, приняли участие 23 скрипача из 12 стран.

ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания - с 18 по 27 июня. В нынешнем смотре впервые, помимо пианистов, скрипачей, виолончелистов и певцов, соревнуются исполнители на деревянных и медных духовых инструментах.