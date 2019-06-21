Группа "Чайф" заканчивает работу над новым альбомом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рок-группа "Чайф" завершает работу над новым студийным альбомом, однако музыканты не решаются делать прогнозы по поводу успеха будущей работы. Об этом сообщил в интервью ТАСС лидер коллектива Владимир Шахрин.

"Я сейчас очень доволен альбомом, который мы заканчиваем, а будет ли он популярен, меня не волнует и никогда не волновало", - сказал Шахрин.

Музыкант пояснил, что "с точки зрения шоу-бизнеса", у группы "Чайф" достаточно хитов, которые могут обеспечить им концерты. "Люди все равно больше хотят слышать старые песни. И я сам такой, когда я зритель. Я очень благодарен тому же Полу Маккартни за то, что я сижу в зале, а он за три часа сыграл всего одну новую песню", - признался он.

Пресс-атташе группы Марина Залогина в беседе с ТАСС добавила, что точная дата релиза пока не определена, в альбом войдут около десяти треков. Музыканты ориентировались на вместимость виниловой пластинки, так как одновременно выйдут цифровой и виниловый релизы.

Юбилей Шахрина

В интервью Шахрин, который 22 июня отметит 60-летие, заметил, что пока не намерен уходить на пенсию. "Мыслишки такие проскакивают - обычно в туре, когда ты уже заскучал по дому и понимаешь, что у тебя уже было 10 концертов и будет одиннадцатый, а ты физически устал от переездов. Но я обычно себе задаю вопрос: "Вова, ты об этом мечтал? Да ты об этом даже мечтать не мог - чтоб у тебя был тур", - поделился Шахрин.

На следующий день после юбилея музыканта - 23 июня - Первый канал покажет документальный фильм о "нестандартном рокере", ведущем спортивный образ жизни. Рок-группа "Чайф" отметит день рождения своего основателя и бессменного лидера концертом 27 июня в московском саду "Эрмитаж".

Владимир Шахрин основал группу "Чайф" вместе с Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году в Свердловске (ныне - Екатеринбург). На счету у коллектива более 15 студийных альбомов, среди которых "Жизнь в розовом дыму" (1985 год), "Пусть все будет так, как ты захочешь" (1995 год) и "Теория струн" (2017 год).