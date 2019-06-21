Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета

ТАСС, 21 июня. Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении представителей фестиваля musicAeterna.

В начале июня в СМИ появилась информация о том, что Курентзис оставляет должность и уезжает работать в Санкт-Петербург, забирая с собой треть коллектива. При этом пресс-служба театра тогда опровергала эту информацию. По данным Минкультуры региона, контракт с художественным руководителем театра был заключен до 2021 года.

"Теодор Курентзис с нового сезона прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета и сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna. При этом он останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, который, как и прежде, будет проходить ежегодно", - говорится в сообщении.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь оркестра musicAeterna Оксана Гекк, Курентзис не хотел бы говорить о причинах своего ухода.

В феврале 2017 года на открытии фестиваля "Золотая маска" Курентзис заявлял, что покинет Пермь, если для театра не построят новую сцену. Строительство нового здания Пермского театра оперы и балета хотели начать в первом квартале 2013 года, сразу после прохождения госэкспертизы, а завершить возведение нового здания и реконструкцию старого - до конца 2016 года. Тогда предполагалось, что к существующему историческому зданию будет пристроен корпус с новой сценой и зрительным залом, а также репетиционными помещениями и гримерными для артистов. Позже краевые власти отказались от проекта, посчитав, что строительство дорого обойдется бюджету.

В интервью ТАСС директор Пермского театра оперы и балета сообщал, что в 2019 году правительство РФ поддержало театр и планирует выделить деньги на строительство новой сцены, стоимость которой специалисты оценивают в 7 млрд рублей, уже объявлен конкурс на проектирование. По словам Борисова, новая сцена даст возможность раскрыть потенциал театра и ставить еще больше спектаклей.

О театре

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями Национального театрального фестиваля-конкурса "Золотая Маска". Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии "Золотая маска". Под его руководством играл оркестр и хор musicAeterna, известный как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнительстве.