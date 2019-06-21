Минкультуры назвало причину ухода Курентзиса с поста худрука пермского театра

В пятницу 21 июня стало известно о решении Курентзиса оставить пост: с сентября 2019 года он прекращает работу в качестве худрука театра и намерен сосредоточиться на дальнейшем развитии оркестра и хора musicAeterna. Курентзис останется худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми.

"Это его предложение. Вот этот вариант сотрудничества, который он высказал губернатору, министерству культуры, директору театра, всеми был рассмотрен, принят. Он хочет оставить должность художественного руководителя, потому что она отнимает много времени от творчества, а он хочет больше заниматься творчеством", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что кандидатуры на пост худрука сейчас нет. Неизвестно также, кто будет исполнять обязанности. "Скорее всего, дальнейшая структура в театре будет пересматриваться, меняться, это будут решать совместно с Теодором по дальнейшему поиску - кто будет исполнять обязанности", - добавила она.

По словам собеседницы агентства, за Курентзисом сохраняется право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра musicAeterna в Перми.

В начале июня в СМИ появилась информация о том, что Курентзис оставляет должность и уезжает работать в Санкт-Петербург, забирая с собой треть коллектива. При этом пресс-служба театра опровергала эту информацию. По данным Минкультуры региона, контракт с художественным руководителем театра был заключен до 2021 года.

Как ранее сообщила журналистам пресс-секретарь оркестра MusicAeterna Оксана Гекк, Курентзис не хотел бы говорить о причинах своего ухода.