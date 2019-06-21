Фестиваль-школа "Территория. Камчатка" пройдет в Петропавловске-Камчатском в сентябре

ТАСС, 21 июня. Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Камчатка" пройдет в Петропавловске-Камчатском с 21 по 28 сентября. Он станет одним из центральных событий федеральной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока в 2019 году, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Территория. Камчатка" объединит в себе драматические спектакли, танец, музыку, изобразительное искусство. Составляя программу, арт-дирекция фестиваля внимательно отнеслась к культурной истории Петропавловска-Камчатского", - рассказали в пресс-службе.

Территория театра

Штаб-квартирой фестиваля станет Камчатский театр драмы и комедии. В нем в разные годы работали режиссеры Юрий Погребничко и Виктор Рыжаков, драматург Иван Вырыпаев. В программу фестиваля вошли спектакль Погребничко "Русская тоска" (театр "Около дома Станиславского", Москва), спектакли Рыжакова "Солнечная линия" по пьесе Вырыпаева (Центр имени Вс. Мейерхольда, Москва) и "Современный концерт" (компания "Июльансамбль").

"Территория" также представит на Камчатке спектакли ведущих московских театров, среди которых "Шведская спичка" и "Ахматова. Свидетель" Театра Наций, современный балет "Транскрипция цвета" театра "Балет Москва", "Бабушки" театра "Практика", "Право на отдых" Мастерской Брусникина, спектакль для семейного просмотра "Сказка, которая не была написана" театра "Трикстер".

"Это первый проект фестиваля "Территория", в рамках которого специально организованы гастроли зарубежного театрального коллектива в российском регионе. В программу фестиваля вошел спектакль "17 пересечений границы" американского режиссера и актера Тадеуша Филлипса. Кроме того, на фестивале будет представлена российская версия иммерсивного спектакля всемирно известной театральной компании Rimini Protokoll "В гостях. Европа", - отметили в пресс-службе.

Солисты молодежной труппы Большого театра России представят в Петропавловске-Камчатском специальную концертную программу, подготовленную совместно с Камчатским камерным оркестром имени Георгия Аввакумова. В рамках фестиваля состоятся читки пьес современных российских драматургов, отобранных куратором программы, режиссером Камчатского театра драмы и комедии Олегом Степановым.

Оживающие полотна

Московский музей современного искусства (MMOMA) подготовил для фестиваля "Территория. Камчатка" специальный проект - театр в музее "Лаборатория оживающих образов", в который вошли работы известнейших российских художников, работавших в театре и кино: Михаила Шемякина, Андрея Бартенева, Натальи Гончаровой, Василия Шухаева, Сергея Судейкина, Александра Тышлера, Алексея Пархоменко и многих других.

Также будет организована образовательная программа для молодых специалистов в сфере культуры, которые живут на Дальнем Востоке и в Сибири. Мастер-классы и лекции на Камчатке проведут арт-директор фестиваля Роман Должанский, режиссеры Виктор Рыжаков, Таддеуш Филлипс, Вячеслав Игнатов, актриса Елена Морозова, оперный певец Алексей Коханов, драматурги Марюс Ивашкявичюс, Екатерина Троепольская, критики Илья Кухаренко, Лейла Гучмазова, Елена Смородинова и другие.

О фестивале

"Территория. Камчатка" - второй проект, который Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" реализует в рамках федеральной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока. В прошлом году программа открылась фестивалем "Территория. Сахалин". В этом году в рамках программы на Дальнем Востоке представляют свои проекты фестиваль "Золотая Маска" и Фестиваль театров Дальневосточного федерального округа.

Художественный руководитель фестиваля и федеральной программы - народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. В арт-дирекцию фестиваля "Территория. Камчатка" входят театральный критик, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение", заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский, художник, куратор, исполнительный директор MMOMA Василий Церетели, режиссер, педагог Школы-студии МХАТ, художественный руководитель Центра имени Вс. Мейерхольда Виктор Рыжаков.