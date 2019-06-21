Лауреатов АБС-премии в области фантастики назвали в Пулковской обсерватории в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Новые лауреаты Международной АБС-премии в области фантастической литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких названы в пятницу на торжественной церемонии чествования победителей. Она прошла в Пулковской астрономической обсерватории, где работал учредитель премии писатель Борис Стругацкий.

"АБС-премия вступила в 21-ый год своей истории. За это время она стала не просто международной, но и крупнейшей премией в России в области фантастики. Причем сама фантастика, которую мы рассматриваем, подразумевает не просто какой-то научный аспект, а включает, как это и задумывал Борис Натанович Стругацкий, более широкий спектр литературы - это могут быть, к примеру, и сказки, и произведения в духе Кафки", - сказал корреспонденту ТАСС председатель оргкомитета АБС-премии, писатель Сергей Арно, отметивший, что за 20 лет "лауреатами и финалистами премии стали почти все самые известные писатели, работающие в этом направлении".

Среди произведений художественной прозы премия присуждена петербуржцу Александру Етоеву за роман "Я буду всегда с тобой". Этот автор, уже известный как критик и публицист, написал глубокое художественное произведение на лагерную тему времен Великой Отечественной войны.

А в номинации "Критика и публицистика" премию получил еще один петербуржец, известный писатель-фантаст Вячеслав Рыбаков. Автор "Очага на башне", "Гравилета "Цесаревич" награжден на этот раз за сборник статей "Резьба по идеалу". По мнению жюри, его публицистика оказалась не менее убедительна, чем проза. Лауреатам вручены золотые "Медали братьев Стругацких" и денежные премии.

Гости церемонии - писатели, деятели науки и культуры, депутаты и бизнесмены - получили возможность заглянуть в большой телескоп, увидеть орбиту планеты братьев Стругацких. Им показали здание общежития, послужившее прототипом знаменитого института НИИЧАВО из книги "Понедельник начинается в субботу". В театрализованной церемонии приняла участие делегация "инопланетян", прибывших на награждение со своими сюрпризами.

АБС-премия вручается с 1999 года ежегодно 21 июня - в день, равно отстоящий от дат рождения каждого из братьев Стругацких.